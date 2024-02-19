Власть 19 февраля 2024, 17:08 Правительство одобрило проект о штрафах за невыполнение задач теробороны Vladimir Baranov/Globallook Press

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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который предлагает штрафовать должностных лиц за неисполнение задач по организации территориальной обороны в регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Одобрен», — заявили изданию источник в ответ на вопрос об одобрении законопроекта.

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За невыполнение или ненадлежащее выполнение мероприятий по теробороне введут штрафы до 50 тысяч рублей.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил ужесточение наказания за утечки персональных данных. Авторы законопроекта предлагают внести поправки в КоАП и Уголовный кодекс и штрафовать нарушителей в зависимости от объема «слитой» информации.

Согласно инициативе, с юрлиц будут взимать штраф в размере от трех до 15 миллионов рублей. По словам авторов проекта закона, утечек данных с каждым годом становится все больше.