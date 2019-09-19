Правительство одобрило повышение МРОТ

Правительство одобрило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщили на сайте Минтруда.

С 1 января 2020 года МРОТ вырастет на 7,5 процента — до 12 130 рублей в месяц. По предварительным данным, повышение зарплаты затронет порядка 3,2 миллиона человек. При этом около половины из них работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Согласно оценке Минтруда, объем внебюджетных расходов составит 20,9 миллиарда рублей.

Показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.