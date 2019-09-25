Правительство одобрило отмену клеток в судах

Суды могут отказаться от клеток, где находятся фигуранты дел во время заседания — правительство одобрило проект соответствующего закона. Однако теперь дело за Госдумой, где «много возражающих».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко во время открытия осенней сессии сообщила о «хороших новостях» от правительства: проект закона о запрете клеток в залах суда одобрен.

Документ, по мнению Матвиенко, ждет «непростой путь», так как в Госдуме, которая будет принимать или не принимать закон в трех чтениях, «много возражающих».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил, что сенаторы доработают финансовое заключение, передает сайт «Газета.ru».

Законопроект об отмене клеток в судах внесли еще в 2018 году, отмечая, что решетка ограничивает возможность подсудимого получать правовую помощь и эффективно участвовать в судебном разбирательстве. В феврале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил инициативу, поручив своему кабинету проработать этот вопрос. Верховный суд тоже поддержал проект, но в июне.