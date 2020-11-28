Правительство одобрило налог на криптовалюту

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в решении, которое приняли на заседании правительства 26 ноября.

Пакет законов о регулировании цифровых валют разработали в Минфине. В ведомстве предложили составлять декларации при операциях с криптовалютой свыше 600 тысяч рублей в течение года.

Декларацию нужно будет отправлять в налоговую не позднее 30 апреля каждого года. Если не отчитаться вовремя, можно нарваться на штраф. При систематическом замалчивании об операциях на сумму от 45 миллионов рублей нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

18 ноября стоимость биткоина впервые с 2018 года превысила 16 тысяч долларов. Специалисты связали подорожание криптовалюты с неопределенностью на финансовых рынках из-за затянувшегося подсчета голосов на выборах президента США и локдауна в Европе.