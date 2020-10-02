Правительство обсудит создание Государственного алиментного фонда

Поступило предложение создать Государственный алиментный фонд для помощи родителям-одиночкам. До 9 октября Минюст, Минпросвещения и Минтруд оценят перспективы этой идеи и направят свои предложения о целесообразности создания фонда.

Об этом рассказала глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сообщила «Парламентская газета».

«Окончательное решение будет принимать Правительство. До 9 октября мы ждем предложения профильных министерств и Федеральной службы судебных приставов о целесообразности создания фонда», — заявила она.

Пока что не предложены источники финансирования фонда. Именно по этой причине представители министерств отнеслись к идее с осторожностью во время ее обсуждения на совещании, которое прошло в Совете Федерации 1 октября.

Кроме того, еще не установлено, какой именно категории граждан будут выплачивать средства из алиментного фонда. Представителям Министерств поручили проработать этот вопрос. Им предстоит выбрать способы поддержки семей, не получающих алиментов от бывшего мужа или жены.

Во многих странах уже работают такие фонды. По мнению Святенко, это хорошая мера поддержки семей, которые по каким-либо причинам не могут взыскать алименты.

Перенять зарубежный опыт предложил в июле на «правительственном часе» в Совете Федерации руководитель Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.