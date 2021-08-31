Правительство обсудило подготовку к Всероссийской переписи

Первый заместитель правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание по вопросам проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

«Перед нами стоит несколько основных задач — обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров, завершить все работы по подготовке портала госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист», — сказал Белоусов.

По его словам, важно еще раз проверить готовность помещений, IT-инфраструктуры, транспорта, сотрудников территориальных органов Росстата и местной власти к бесперебойной работе.

Глава Росстата Павел Малков рассказал, что проводится информационно-разъяснительная кампания. Для школьников разработали материалы уроков, посвященных переписи. Они рассчитаны для учащихся 1-4, 5-8 и 9-11 классов.

«Желательно организовать такие классные часы в начале октября 2021 года», — отметил Малков.