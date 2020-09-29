СМИ: поставщики электричества захотели повысить тарифы сверхнормы — правительство не согласно
Об этом «Ведомостям» рассказали в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. По данным издания, до 19 ноября ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития должны представить расчеты, которые покажут экономические последствия для потребителя, в случае включения в тарифы стоимости интеллектуальных счетчиков. После этого примут окончательно решение.
В Минэнерго рассказали, что дополнительный рост конечной цены на электричество будет минимальный. По данным ведомства, увеличение составит 0,09% в год в течение пяти лет.
В аппарате вице-премьера считают, что поставщики энергии благодаря «умным» счетчиками снизят свои потери и операционные расходы. Эта экономия может служить источником финансов для установки таких счетчиков.
С 1 июля в России началась установка интеллектуальным приборов учета электроэнергии. «Умные» счетчики будут сами передавать показания в энергокомпании. Ответственность за установку за приборы учета лежит на гарантирующих поставщиках и сетевых компаниях.