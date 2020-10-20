Правительство не поддержало поправки Мизулиной в Семейный кодекс

Правительство отклонило поправки в Семейный кодекс, которые внесла сенатор Елена Мизулина. Они касались случаев, когда ребенка могут забрать из семьи.

Об отклонении проекта Мизулиной и других сенаторов сообщило РИА «Новости». Ранее поправки отказались поддержать в Совете по правам человека при президенте РФ. Там уточнили, что такие важные изменения законодательства нельзя проводить слишком быстро. Их нужно оценить и обсудить с экспертами из разных областей.

Поправки включают определение понятия «родители», которое может обозначать лишь кровных отца и мать. Они же запрещают однополые браки, в том числе при смене пола одним из родителей ребенка. Таким людям Мизулина предлагала запретить усыновление, так же как и трансгендерам.

Еще одно новшество, которое хотели продвинуть сенаторы, — это запрет органам опеки заходить в дом или квартиру без разрешения жильцов. Также поправки касались правил изъятия детей из семьи. Однако многие эксперты раскритиковали предложения Мизулиной, уточнив, что часть из них уже закреплена в российским законодательстве, а остальные могут привести к непредсказуемым последствиям.