Правительство направит еще 30 млрд рублей на ремонт российских дорог

Регионы России получат еще 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Деньги пойдут на реконструкцию трасс регионального межмуниципального и местного значения.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правительства.

Деньги на ремонт дорог поступят в 84 региона. На 30 миллиардов будет отремонтировано не менее двух тысяч километров дорог. По словам Мишустина, все дороги должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов.

Во время заседания правительства, которое состоялось 29 июня, Мишустин дал указание, чтобы средства до регионов дошли как можно быстрее.

Ранее на ремонт дорог уже было выделено 100 миллиардов рублей. Всего в этом году на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание федеральных трасс потратят 552 миллиарда рублей. Средства будут выделены как на дороги под управлением Росавтодора, так и на платные трассы госкомпании «Автодор».