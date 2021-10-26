Правительство направило 475 млн рублей для закупки кислорода в ковидные больницы

В России выделили 475 миллионов рублей на приобретение кислородных установок, которые помогут в борьбе с COVID-19. Распоряжение подписали в кабмине РФ.

Документ за подписью председателя российского правительства Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции выделить <…> на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок <…> 475 млн рублей», — отмечено в распоряжении.

Средства поступят Минпромторгу из резервного фонда правительства РФ. Их направят на покупку оборудования взамен ликвидируемого.

До 1 февраля 2022 года министерство обязали предоставить в правительство доклад об использовании денег.

Благодаря воздухоразделительным установкам воздух можно разделять на компоненты. Таким образом в том числе получают медицинский кислород.

Для больных COVID-19 по всей России остаются свободными порядка 12% коек. Медики наблюдают за состоянием 1,335 миллиона заболевших.