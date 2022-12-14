Власть 14 декабря 2022, 03:07 Правительство Москвы отремонтировало дороги в ДНР и ЛНР

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Сотрудники московской дородной службы отремонтировали 420 тысяч квадратных метров асфальта в ДНР и ЛНР. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на сайт мэра Москвы.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в регионах также построили заводы по производству горячих асфальтобетонных смесей. Это позволило оперативно привести в порядок испорченный асфальт. В том числе и на тротуарах, уточнил Бирюков.