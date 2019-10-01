Правительство Крыма возглавил Юрий Гоцанюк

До этого Аксенов совмещал работу на должностях главы региона и руководителя республиканского правительства. Юрий Гоцанюк в последние три года занимался должность заместителя премьер-министра Крыма и занимался курированием сферы ЖКХ.

Аксенов снова возглавил Крым Подробнее

Вопрос о разделении полномочий главы Крыма и председателя регионального правительства внес на рассмотрение депутатов Сергей Аксенов. На своей странице в Facebook он пояснил, что речь идет об оптимизации структуры исполнительных органов власти для повышения эффективности управления.

Как сообщил ТАСС, в своем первом обращении перед Госсоветом Крыма новый премьер-министр региона Сергей Гоцанюк заявил, что направит свои усилия на реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года, выполнение национальных проектов и майских указов президента России.

Сергей Аксенов пошел на второй срок руководителя Крыма. За его кандидатуру единогласно высказались депутаты Госсовета. Кроме него на этот пост претендовали депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и руководитель крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко. Все три кандидатуры представил президент России Владимир Путин.