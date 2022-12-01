Власть 01 декабря 2022, 21:50 Правительство Калужской области заявило, что более 62% бюджета пойдет на социальные нужды

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о распределении регионального бюджета на 2023 год. Более 62% денег пойдет на социальные нужны, сообщила НСН со ссылкой на местные СМИ.

«В Калуге на Ермоловской и в Обнинске в Заовражье появятся новые школы. Планируется начать строительство школы и на Тайфуне в областном центре, по концессии — в Людинове, в Калуге на Байконуре и в Комфорт Парке», — уточнил Шапша.

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Новые поликлиники появятся в Людинове и Козельске, а на Правом берегу Калуги строительство поликлиники продолжится. Кроме того, более семи миллиардов рублей потратят на улучшение дорожной инфраструктуры в регионе, заключил губернатор.

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