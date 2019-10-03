  • Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после смены главы республики

    03 октября 2019, 16:22

    Дарья Бунякова

    Казбек Коков стал новым главой Кабардино-Балкарии. После его инаугурации Правительство республики в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию руководителя региона.
    Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после смены главы республики

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    «Согласно закону, с момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия», — сказали в администрации.

    Теперь все парламентарии будут исполнять обязанности до момента формирования нового состава регионального правительства.

    Согласно закону, Коков должен в течение недели после вступления в должность предложить кандидатуру на пост председателя правительства.

    Казбека Кокова 3 октября единогласно выбрали новым руководителем республики. Он сменил на посту Алия Мусукова и теперь будет главой КБР в течение следующих пяти лет.

    В сентябре 2018 года Коков стал исполняющим обязанности руководителя Кабардино-Балкарии. В разные годы он был депутатом горсовета Нальчика, депутатом парламента и замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.