Правительство Кабардино-Балкарии ушло в отставку после смены главы республики

Режим КТО ввели в Кабардино-Балкарии Подробнее

«Согласно закону, с момента принесения присяги главой Кабардино-Балкарии правительство республики слагает свои полномочия», — сказали в администрации.

Теперь все парламентарии будут исполнять обязанности до момента формирования нового состава регионального правительства.

Согласно закону, Коков должен в течение недели после вступления в должность предложить кандидатуру на пост председателя правительства.

Казбека Кокова 3 октября единогласно выбрали новым руководителем республики. Он сменил на посту Алия Мусукова и теперь будет главой КБР в течение следующих пяти лет.

В сентябре 2018 года Коков стал исполняющим обязанности руководителя Кабардино-Балкарии. В разные годы он был депутатом горсовета Нальчика, депутатом парламента и замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики.