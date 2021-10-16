Правительство Ярославской области ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об отставке регионального правительства. Такая норма прописана в Уставе региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

Исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров остались на своих постах председатель правительства и его аппарат, а также заместители губернатора.

Бывший руководитель Ярославской области Дмитрий Миронов на этой неделе объявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Президент России Владимир Путин подписал указ об его назначении своим помощником.

В Кремле Миронов сменил Анатолия Серышева, который получил должность полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Временно исполнять обязанности губернатора Ярославской области Путин назначил бывшего заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева. Пост в надзорном ведомстве он покинул в феврале 2021 года.

В ФАС Евраев руководил управлением по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, управлением контроля размещения государственного заказа, управлением контроля государственного оборонного заказа и управлением строительства и природных ресурсов.