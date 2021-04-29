Правительство и ФАС представят предложения по снижению экспорта гречки

Минсельхоз, Минпромторг и ФАС подготовят предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки. Сообщение об этом появилось на сайте правительств РФ.

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году», — сказано в сообщении.

Решение принято по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров. Его провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Ранее российские поставщики сообщили торговым сетям о повышении цен на гречку. Крупа может подорожать на 10%. Торговые сети заявили, что еще в феврале получили письма от поставщиков о повышении закупочных цен на крупы с марта и апреля.

Минсельхоз планировал сбалансировать рост цен за счет увеличения посевных площадей под основные крупяные культуры. При этом в ведомстве не увидели реальных причин для повышения ценника.

Представитель ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева заявила, что заводам не хватает гречихи. По ее словам, пока не понятно, на самом ли деле ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, чтобы потом отправить на экспорт.

Нагайцева отметила, что дефицита гречки на российском рынке не ожидается. Она добавила, что цена на другие виды круп в России стабильна.