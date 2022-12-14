Власть 14 декабря 2022, 03:00 Правительство ХМАО озвучило размеры выплат пострадавшим при ЧС

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Власти ХМАО назвали размер выплат людям, пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Принято постановление о порядке, условиях и размерах осуществления единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации при возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального и муниципального характера», — говорится в сообщении.

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Заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртоки уточнил, что в случае гибели человека в результате ЧС его родственники получат до одного миллиона рублей. В случае среднего или тяжкого вреда здоровью пострадавший может претендовать на сумму до 500 тысяч рублей, а в случае легкого — до 300 тысяч рублей.

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