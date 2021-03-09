Правительству удается эффективно сдерживать факторы, влияющие на ситуацию с ценами на продукты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило издание РБК.

Цены на продовольственные товары в России находятся под давлением целого ряда факторов, однако кабмину удается эффективно сдерживать их влияние, отметил Песков. Ситуацию с ценами на продукты в целом удается держать под контролем, заявил он.

«На рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности. Но в то же время правительство достаточно эффективно амортизирует влияние этих факторов», — сказал представитель Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил федеральным ведомствам проводить постоянный мониторинг цен на определенные группы товаров и услуг. Данная мера позволит спрогнозировать риски подорожания продукции для своевременного реагирования и сдерживания роста цен.

Депутат Госдумы Анатолий Выборный ранее предложил ввести штрафы для тех, кто провоцирует рост цен на продукты.