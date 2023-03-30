30 марта 2023, 20:35
Правительство ДНР возглавил Евгений Солнцев
Пушилин назначил Евгения Солнцева новым главой правительства ДНР
Правительство Донецкой Народной Республики возглавил бывший первый вице-премьер ДНР Евгений Солнцев. Приказ о его назначении подписал врио главы республики Денис Пушилин. Документ опубликовали в Telegram-канале «ДНР. Принято».
«Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича», — отметили в указе.
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Парламент ДНР ранее одобрил кандидатуру Солнцева на пост премьера.
Новый вице-премьер в комментарии ТАСС отметил, что приоритетными направлениями в работе видит создание рабочих мест и восстановление производства.
«В первую очередь — рабочие места и восстановление производства», — сказал он.
Ранее Пушилин отмечал, что республиканское правительство уйдет в отставку, но фактически продолжит свою работу до формирования нового состава.
Президент России Владимир Путин временно назначил предыдущего главу кабмина ДНР Виталия Хоценко на пост губернатора Омской области после досрочной отставки Александра Буркова.
ДНР
Правительство РФ
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