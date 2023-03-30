Власть 30 марта 2023, 20:35 Правительство ДНР возглавил Евгений Солнцев Пушилин назначил Евгения Солнцева новым главой правительства ДНР РИА «Новости»

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Правительство Донецкой Народной Республики возглавил бывший первый вице-премьер ДНР Евгений Солнцев. Приказ о его назначении подписал врио главы республики Денис Пушилин. Документ опубликовали в Telegram-канале «ДНР. Принято».

«Назначить председателем правительства Донецкой Народной Республики Солнцева Евгения Александровича», — отметили в указе.

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Парламент ДНР ранее одобрил кандидатуру Солнцева на пост премьера.

Новый вице-премьер в комментарии ТАСС отметил, что приоритетными направлениями в работе видит создание рабочих мест и восстановление производства.

«В первую очередь — рабочие места и восстановление производства», — сказал он.

Ранее Пушилин отмечал, что республиканское правительство уйдет в отставку, но фактически продолжит свою работу до формирования нового состава.

Президент России Владимир Путин временно назначил предыдущего главу кабмина ДНР Виталия Хоценко на пост губернатора Омской области после досрочной отставки Александра Буркова.