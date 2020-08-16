Правительство Белоруссии сложило полномочия перед Лукашенко
Соответствующее постановление правительство Белоруссии выложило на Национальном правовом портале.
В документе сообщается о сложении полномочий правительства Белоруссии перед избранным президентом Александром Лукашенко. Постановление вступило в силу с 15 августа. Постановителем выступил премьер Роман Головченко. Заявление сформулировано в соответствии с Конституцией страны.
В этот же день на портале появился указ президента Белоруссии, к котором он поручает премьер-министру осуществлять свои полномочия пока не будет объявлен новый Совет министров.
Протестные акции и митинги с Белоруссии начались с 9 августа. За это время о забастовках объявили работники нескольких заводов. Также к забастовке планируют присоединиться телевизионщики с государственных каналов.
В ходе протестных акций получили травмы более 120 милиционеров, задержанных за участие в митингах насчитывается больше шести тысяч.