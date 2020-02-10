Правительство Башкирии выделит более 80 миллионов рублей на повышение рождаемости
В Башкирии хотят увеличить рождаемость. Для этого правительство выделит 83 миллиона рублей. Об этом написал сайт «ToDay News Ufa».
Правительство Башкирии обеспокоено низкими показателями рождаемости за прошлый год. По этой причине решили выделить больше денег в данную сферу.
Выделенные из бюджета деньги пойдут на: ЭКО, бесплатное медобследование молодых пар с момента подачи заявления в ЗАГС, организацию доабортного консультирования женщин и криоперенос эмбрионов.