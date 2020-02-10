Правительство Башкирии выделит более 80 миллионов рублей на повышение рождаемости

Правительство Башкирии обеспокоено низкими показателями рождаемости за прошлый год. По этой причине решили выделить больше денег в данную сферу.

Выделенные из бюджета деньги пойдут на: ЭКО, бесплатное медобследование молодых пар с момента подачи заявления в ЗАГС, организацию доабортного консультирования женщин и криоперенос эмбрионов.