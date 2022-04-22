Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео допроса трех пленных украинских военнослужащих. Бойцы провели всего два дня в городе Рубежное в Луганской Народной Республике.

На кадрах один из пленных сообщил, что командование дало ему из вооружения «автомат и четыре рожка». Второго мобилизовали в качестве работника тыла: изначально мужчина возил картошку, но его «обманули».

Украинские военнослужащие пожаловались на плохое питание в своих подразделениях, утверждая, что их кормили один раз за несколько дней.

По словам Кадырова, бойцов ВСУ взяли в плен в ходе оперативной работы в Рубежном. За два дня в городе украинские военнослужащие, добавил глава Чечни, разочаровались в своем руководстве.

«Поняли, что руководство подразделения, в котором они оказались, планирует их обманным путем использовать в качестве пушечного мяса», — написал Кадыров, назвав решение бойцов сдаться самым правильным.

Ранее глава Чечни заявил, что объединенной российской армии удалось полностью зачистить от «бандеровцев, националистов и остальной погани» Мариуполь.