Правила выплаты ветеранам-блокадникам утвердили в России

Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам к 80-летию открытия Дороги жизни. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Единовременная выплата полагается россиянам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кабмин направит на эту цель почти четыре миллиарда рублей. Единовременная выплату в размере 50 тысяч рублей получат более 75 тысяч человек, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

Председатель правительства Михаил Мишустин ранее попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее — к концу ноября.