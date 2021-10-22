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    22 октября 2021, 23:02

    Правила выплаты ветеранам-блокадникам утвердили в России

    Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам

    Анастасия Кукова

    Правительство России утвердило правила единовременной выплаты ветеранам-блокадникам к 80-летию открытия Дороги жизни. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

    Правила выплаты ветеранам-блокадникам утвердили в России

    Единовременная выплата полагается россиянам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кабмин направит на эту цель почти четыре миллиарда рублей. Единовременная выплату в размере 50 тысяч рублей получат более 75 тысяч человек, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.

    Председатель правительства Михаил Мишустин ранее попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее — к концу ноября.