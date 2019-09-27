Правила выписки и поставок наркотических лекарств изменят в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минпромторгу разработать предложения по регулированию наркотических и психотропных лекарственных препаратов. Изменения коснутся выписки и назначения лекарств, а также правил ввоза в Россию.

«Минпромторгу и Минздраву представить в правительство предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам регулирования порядка выписки и назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а также по вопросу регулирования порядка ввоза в Российскую Федерацию необходимых по медицинским показаниям наркотических и психотропных препаратов до начала их производства на территории Российской Федерации», — говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

Это поручение, как и ряд других, было дано по итогам общения Медведева с бизнесменами и экспертами в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» 11 сентября.

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После этой программы вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что ограничений на обеспечение детей с хроническими заболеваниями лекарствами, которые не производятся в РФ, не будет. Московский эндокринный завод, по ее словам, в октябре приобретет 11 тысяч упаковок таких лекарств. Распределение препаратов будет производиться на основании заявок от регионов.

Вопрос с поставками лекарственных препаратов, которые не производятся в России, стал обсуждаться после громких задержаний матерей на почте. Они заказывали из-за границы клобазам, известный как «Фризиум».