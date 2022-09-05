Власть 05 сентября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Правила семейной ипотеки предложили пересмотреть Депутат Костенко предложила распространить семейную ипотеку на вторичный рынок РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разрешение на покупку жилья по программе семейной ипотеки на вторичном рынке недвижимости должны получить россияне, в чьих населенных пунктов мало или нет новостроек. Как сообщила «Парламентская газета», с таким предложением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратилась депутат Госдумы Наталья Костенко.

Она напомнила, что сейчас в рамках программы по семейной ипотеке жилье можно купить только у застройщика. Обратиться на вторичный рынок могут только жители Дальнего Востока. Хотя населенные пункты без новых домов есть и в других субъектах.

Реклама

Костенко привела в пример поселения в Краснодарском крае: село Успенское, поселок Восток и Армавир.

Реклама

Девелоперы не ведут там строительства жилых домов, поэтому там одна из самых низких обеспеченностей жилой недвижимостью.

Чтобы решить проблему людей, депутат попросила вице-премьера пересмотреть правила семейной ипотеки для жителей территорий, где новостроек в ближайшее время не будет, и дать им возможность купить жилье на вторичном рынке.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков отметил, что предложение станет актуальным для жителей Арктической зоны.

Второй инициативой депутата Костенко стала подготовка банкам рекомендации оценивать получателей льготного кредита не только по доходам, но и по накоплениям.

Она пояснила, что к ней обратился житель Армавира, который получил отказ в льготном займе под 7% годовых. У мужчины трое детей и беременная супруга. Заработная плата составляет 40 тысяч рублей, еще 30 тысяч — дополнительный доход. При этом есть накопленный миллион и сумма семейного капитала.

Кредит мужчина хотел потратить на покупку жилья. Но банк при оценке заемщика учел только сумму дохода, который оказался меньше одного прожиточного минимума на каждого его иждивенца.

Костенко отметила, что в указаниях Центробанка действительно есть требование брать в расчет указатель дохода при оценке финансовой состоятельности клиента. Но этот же документ дает кредитному учреждению право самому определять критерии платежеспособности клиента.

Депутат предложила включить в распоряжение Центробанка требование оценивать все критерии заемщиков, чтобы избежать необоснованных отказов в кредите для покупки квартиры. Средством первоначального взноса могут быть семейный или материнский капитал, накопления, субсидии и другие деньги.

Свою инициативу депутат направила на рассмотрение в правительство и Центробанк.

0 0 0 0 0 0