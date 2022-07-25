Правила прохода иностранных судов по Севморпути предложили изменить

Министерство обороны России предложило пускать иностранные суда на Северный морской путь (СМП) только по разрешению, сообщил РБК. По задумке Минобороны, такой документ должны запрашивать по дипломатическим каналам минимум за три месяца до захода в акваторию.

Министерство запланировало внести изменение в закон о внутренних морских водах. Речь идет только о прохождении иностранных военных и государственных судов по СМП. Инициатива также подразумевает, что на Севморпути не может находиться более одного зарубежного корабля, если на то нет специального разрешения от российского правительства. Что касается иностранных подводных лодок, то они должны проходить по пути на поверхности и под своим флагом.

Согласно документу, власти смогут приостанавливать на определенный срок заход таких кораблей во внутренние воды России. Минобороны объяснило инициативу таянием льдов и изменением климата.

К 1 августа в России утвердят план развития СМП до 2035 года. Централизованные полномочия по выполнению этой задачи передадут Росатому.