Правила отстранения непривитых сотрудников уточнили в Роструде

Отстранение от работы россиян, которые отказались прививаться от коронавируса без медотвода, возможно в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ. Основанием для этого могут стать и другие нормативно-правовые акты.

Роструд направил письмо с разъяснениями в адрес ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

Сотрудников некоторых сфер придется отстранять от работы без сохранения заработной платы. В Москве эта норма вступит в силу с 15 июля. Вернуться к своим обязанностям отстраненные смогут после вакцинации либо по окончании пандемии.

Известно, что к 15 июля в московских ресторанах число получивших хотя бы первую дозу вакцины работников достигло 60%. В ретейле показатели гораздо ниже. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что решение о начале проверок бизнеса пока не принято.

Одним из оснований для отстранения непривитого работника, отказавшегося от вакцинации, являются положения закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем оговаривается разрешение на отказ в приеме на работу или для отстранения от нее в случае негативного ответа на предложение сделать прививку.

Вакцинацию от коронавируса также внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям.

«Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — указано в письме Роструда.

Работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения оклада даже удаленного работника, не имеющего противопоказаний для прививки.

По закону нельзя уволить с работы отказавшегося от вакцинировать сотрудника. Дни, которые сотрудник не работал из-за отстранения, в рабочий стаж учитываться не будут. Россияне жалуются на предложения уйти по собственному желанию.