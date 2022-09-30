Правила отсрочки для индивидуальных предпринимателей предложили разработать в Совфеде | 360°

Власть 30 сентября 2022, 08:57 Поделиться Telegram

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Viber Правила отсрочки для индивидуальных предпринимателей предложили разработать в Совфеде Сенатор Абрамов предложил правительству разработать правила отсрочки для ряда ИП РИА «Новости»

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Правительству РФ необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки для индивидуальных предпринимателей в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Он уточнил, что речь идет об ИП, которые выполняют госзаказ, в том числе в оборонной сфере. Политик считает, что правительству нужно разработать нормы для предоставления брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью.

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«В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты», — сказал сенатор РИА «Новости».

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Абрамов напомнил, что если ИП является субподрядчиком при выполнении госконтракта, то невыполнение работ в срок влечет уголовную ответственность.

По мнению сенатора, при мобилизации руководителя ИП сама компания не должны прекращать работу. Он предложил предусмотреть возможность ввода доверительного управления.

Ранее сообщалось, что россияне, которые отправятся в зону спецоперации, могут не беспокоиться о своих займах и ипотеках. Госдума обеспечила кредитные каникулы всем мобилизованным — при условии, что раньше они не пользовались такой льготой.

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