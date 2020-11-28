Правила оформления инвалидности в России упростили

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности», — говорится в сообщении.

По правилам, чтобы установить или подтвердить инвалидность, граждане обязаны пройти медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдается в поликлинике, в листе представлены сведения о результатах медицинских обследований.

Раньше в направлении был указан неполный объем медицинских обследований, поэтому россиянам приходилось вновь идти в поликлинику за дополнительными сведениями. Теперь же эти действия не нужны. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы сами вернут направление в поликлинику и укажут недостающую информацию.

Возвращать направления из бюро в медицинское учреждение разрешается в течение максимум трех рабочих дней. После работники поликлиники должны доработать документ — на это у них не более 14 дней.

Новые правила вступят в силу после отмены временного порядка оформления инвалидности, утвержденного правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Он предусматривает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на следующие шесть месяцев. Кроме того, на его основании разрешается присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в Бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы уходят в инстанции через систему электронного межведомственного взаимодействия.

Временный порядок действителен до 1 марта 2021 года.