России придется доказывать успех спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Его процитировал ТАСС.

О том, что Запад будет всячески отказываться от признания победы РФ на Украине, Новиков заявил на открытии I Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!». Он предположил, что Европа и США готовят множество фейков. Основной смысл будущих провокаций состоит в том, чтобы переложить ответственность за преступления против мирного населения с Украины на Россию, сказал Новиков. Также он выразил уверенность в успешном завершении спецоперации РФ на территории Незалежной.

«Я уверен, что наши войска, наши вооруженные силы эту задачу выполнят, но потом нужно будет защищать правду об их победе», — отметил Новиков.

Он отметил, что СССР также пришлось доказывать на Нюрнбергском процессе успешное завершение борьбы с немецким фашизмом.

«Нацистская пропаганда и тогда уже, почти 80 лет назад, понимала, что если вскроются все их преступления, тогда международной поддержки и одобрения не будет», — добавил Новиков.