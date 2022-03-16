На специальной сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО в Париже заместитель постоянного представителя РФ при организации Татьяна Довгаленко напомнила об избирательности свободы слова в ЕС. Она также в очередной раз развеяла фейки о якобы разрушенном памятнике жертвам Бабиного яра.

Довгаленко заявила об ужасных страданиях украинского народа, часть которого живет в подвалах и при бомбежках восемь лет.

«Вы на это всегда закрывали глаза. Они, что, по-вашему, не люди? А дети Донбасса, памятник которым установлен на Аллее ангелов в Донецке — их жизни ничего не строят?» — задалась вопросом заместитель постпреда России при ЮНЕСКО.

Страны ЕС, которые поставляют оружие и комбатантов на Украину, она обвинила в нарушении международных обязательств и директив. Дипломат напомнила, что именно с их подачи был закрыт доступ к источникам альтернативной информации — всем российским СМИ.

«И именно эти страны все годы молчали о существовании сайта „Миротворец“, украинского нацистского ресурса, на котором преследовали журналистов, и где после их смерти вывешивалось слово executed (казнен — прим. ред.)», — подчеркнула Довгаленко.

Большинство выступавших на внеочередной сессии, по ее словам, жонглировали фактами и сыпали бездоказательными обвинениями. Правду заместитель постпреда России при ЮНЕСКО назвала «первой жертвой любого конфликта».

«Тем, кто упоминал Бабий яр, я рекомендую посмотреть видео израильского журналиста Рона Бена Ишая, который снял, что все в целости и сохранности. Тем, кто упоминал убитого журналиста New York Times Брента Рено, хочу сказать, что он погиб в Ирпене от рук солдат ВСУ. И выживший его коллега это подтверждает, равно как и NYT — что он не их журналист», — сказала дипломат.

В конце своей речи Довгаленко заметила, что все сказанное ей о действиях украинских националистов собравшиеся услышат вряд ли. И привела цитату Федора Тютчева, датированную 21 апреля 1854 года.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она ни что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправление», — подытожила зампостпреда РФ при ЮНЕСКО.