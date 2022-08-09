Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича прославляет правду и свет, которые всегда побеждают силы тьмы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Его слова процитировало РИА «Новости».

Мероприятие приурочено к 80-й годовщине блокадной премьеры «Ленинградской» симфонии. Путин отметил, что спустя много лет эта композиция продолжает вызывать самые сильны чувства — горечь потерь и радость победы, любовь к родине и готовность встать на ее защиту.

«И это свидетельство настоящего, большого искусства, где великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», — подчеркнул глава государства в видеообращении.

Главная премьера этого произведения состоялась 9 августа 1942 голда в блокадном Ленинграде. До этого времени симфония уже звучала и в СССР, и за границей, но это несравнимо с исполнением в окруженном Ленинграде именно в тот день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал», отметил Путин. Концерт и сама седьмая симфония Шостаковича стали символами сопротивления жителей блокадного города, борьбы с нацизмом.