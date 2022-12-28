Власть 28 декабря 2022, 13:58 Права участников обанкротившихся НПФ в России защитят с 1 января Президент Путин подписал указ о защите прав участников НПФ с 1 января 2023 года РИА «Новости»

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С 1 января в России создадут систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ. Президент Владимир Путин подписал несколько законов, которые защитят права обанкротившихся НПФ.

Согласно нормам закона, на базе Агентства по страхованию вкладов создадут систему гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения. Этот инструмент должен защитить россиян, которые в соответствии с пенсионными договорами должны получать негосударственную пенсию.

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Аннулирование лицензии или банкротство НПФ станут гарантийными случаями. Если это произойдет, участнику такого фонда гарантируют выплату за счет фонда гарантирования пенсионных резервов. Его будут формировать из ежегодных гарантийных отчислений из НПФ и других источников.

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В 2023 году начнет работать Социальный фонд — новая организация, образованная в результате слияния ПФ и Фонда социального страхования. Руководитель структуры Сергей Чирков пообещал, что ведомство сохранит сроки выплат пенсий.