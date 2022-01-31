Россия закрепит свои права на Арктику

Правительство выделило деньги на строительство крупных научных судов, которые закрепят права России на Арктику. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Кабмина напомнил, что в 2020 году на строительство создание двух научно-исследовательских судов неограниченного района плавания выделили около 28 миллиардов рублей.

«Их строительство планируется завершить в течение трех лет. В этом году выделим из бюджета 900 миллионов рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. Всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Цитату привело Ura.ru.

По словам премьера, с помощью новых судов ученые смогут проводить в мировом океане различные исследования. Речь идет как о подводных, так и метеорологических работах. В итоге это позволит увеличить конкурентоспособность российского научного флота, а также расширить ресурсную базу рыболовства.

Как отметил директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов, исследования ученых позволят закрепить суверенитет страны над определенной акваторией.