Права топ-менеджера «Новатэка» Марка Джитвэя, которого арестовали в США, должны быть обеспечены. В Кремле интересуются этим делом, потому что он также является гражданином России, имея два гражданства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что Джитвэй также является гражданином США, а значит, несет определенные налоговые обязательства перед Штатами. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Кремль не имеет возможности вмешиваться в эти процессы.

Марка Джитвэя арестовали по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. По данным Минюста США, финансовый директор «Новатэка» с 2005 по 2016 год участвовал в мошеннической схеме, с помощью которой смог укрыть миллионы долларов на офшорах.

В пресс-службе «Новатэка» ранее сообщили, что не получали никаких официальных запросов от властей США или других стран по поводу Джитвэя. В компании отметили, что его арест никак не повлияет на их деятельность.