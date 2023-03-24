Эксклюзив 24 марта 2023, 11:00 «Позволяет держать руку на пульсе». Депутат ГД от Подмосковья рассказала об отчете правительства за 2022 год Депутат ГД от Подмосковья Полякова: жители играют большую роль в реализации нацпроектов Pixabay

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Председатель правительства Михаил Мишустин подвел итоги работы за 2022 год. Депутат Госдумы от Подмосковья Алла Полякова рассказала «360», что озвученная премьером информация даст возможность разрабатывать поправки в законодательство.

Полякова напомнила, что работает в думском комитете, курирующем вопросы реализации нацпроектов и госпрограмм.

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«Для меня было важно, что в сегодняшнем отчете <…> Михаил Мишустин представил данные о количестве построенных объектов здравоохранения, учреждений дошкольного образования, школ», — отметила депутат Госдумы.

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По ее словам, ей часто приходится инспектировать строительство социально значимых объектов в Подмосковье.

«Это позволяет держать руку на пульсе и предлагать к обсуждению комитета по контролю системные проблемы», — отметила она и добавила, что жители оказывают большую помощь в контроле качества реализации национальных проектов.

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