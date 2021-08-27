Познер выступил против смертной казни в России

Телеведущий Владимир Познер выступил против введения смертной казни в России. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что в первую очередь смертная казнь — это убийство. Познер считает, что люди не имеют права распоряжаться жизнью другого человека.

«К сожалению, бывают ошибки, когда судят человека, выносят обвинительный приговор, а потом выясняется, через какое-то время, что он невиновен», — добавил он.

Также он прокомментировал предложение сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который считает, что смертную казнь нужно вернуть для террористов. Познер отметил, что террористы не боятся смерти, так как знают, что теракты закончатся ею же. Они идут на это осознанно.