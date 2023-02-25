Власть 25 февраля 2023, 03:25 Позицию стран G7 по новым регионам России назвали тупиковой и бесперспективной Вице-спикер парламента Крыма Бобков: заявления G7 о непризнании новых регионов РФ тупиковы РИА «Новости»

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Заявления стран G7 о непризнании новых регионов России тупиковые и не рассчитаны на глубокую перспективу, заявил РИА «Новости» вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков. Западу рано или поздно придется сесть за стол переговоров с Россией.

Страны — члены G7 заявили, что «никогда не признают» вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

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«Подобные заявления — тупиковые и не рассчитаны на глубокую перспективу. В них нет продуманной фундаментальной позиции. Рано или поздно западный мир сядет за стол переговоров с Россией. Именно с ним нам придется вести переговоры, а не с Украиной, которая сегодня является объектом, а не субъектом международных отношений», — заявил Бобков.

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Он подчеркнул, что Украина никогда не вернется к границам 1991 года, так как подвержена саморазрушению и самоуничтожению. Свои заявлением западные страны готовят почву для будущих «дипломатических разменов», заявил крымский вице-спикер. Украинской государственности Бобков не отвел вообще никакой перспективы.