Власть 14 марта 2023, 20:28 Позицию Германии по «Северным потокам» связали с отсутствием суверенитета Путин: США продолжают оккупировать Германию freepik

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Позиция Германии по «Северным потокам» связана с тем, что после Второй мировой войны страна не обрела настоящий суверенитет. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», — высказался он.

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Глава государства пояснил, что это не его слова. Об этом говорил как минимум один известный и очень уважаемый в Германии политик. Можно только согласиться с его словами, констатировал Путин.

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Россия давно вывела с территории ФРГ свои войска. Тогда как Соединенные Штаты продолжают оккупацию Германии.

«[Американцы] продолжают оккупировать Германию», — подчеркнул российский лидер.

В целом европейцы утратили ген независимости. Чем больше «их лупят, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», добавил президент.

В ходе интервью он рассказал, что специалисты из «Газпрома» нашли подтверждение очередного взрывного устройства на «Северном потоке».