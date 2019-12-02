Позицию ЕС по антироссийским санкциям прокомментировал Совфед

«Понять, что именно Боррель имеет в виду, очень сложно. Если ЕС останавливается на санкциях, значит, это санкционная война. Слова о том, что это не политика, — глупости. Это именно политика, причем политика давления. Раз в Евросоюзе придерживаются санкций, то как они собираются выстраивать упомянутый баланс интересов. Через силу? Сами же страны ЕС несут потери от санкционной политики», — заявил Морозов.

Так же он назвал данное заявление «не очень изощренным видом дипломатии, когда в одно заявление пытаются впихнуть сразу всё».

Причиной для таких высказываний стало заявление Борреля, о том, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.

Так же Боррель сказал, что ограничения сами по себе «не являются политикой», и заявил о необходимости искать баланс интересов в отношениях между ЕС и Россией.