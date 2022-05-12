Позиция РФ по возможному вступлению Украины в ЕС изменилась

Россия изменила позицию по намерению Украины вступить в ЕС. Теперь она схожа с мнением о возможном членстве страны в НАТО. Дипломатических вариантов разрешения ситуации в соседнем государстве РФ пока не видит.

Мнение российской стороны озвучил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова привело РИА «Новости».

Полянский подчеркнул, что решить происходящее на Украине дипломатическим путем в данный момент невозможно из-за позиции Киева.

Против принятия Украины в Евросоюз уже высказались немцы. Разговоры о вступлении страны в ЕС они сочли популистской ерундой. Венгрия тоже не поддерживает такой шаг. Не исключено, что процесс затянут на многие годы.