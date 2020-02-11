Экс-президентов решили сделать пожизненными сенаторами

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, но будут вправе отказаться от этих полномочий. Такое предложение содержится в новых поправках к проекту об изменении Конституции РФ.

По данным РИА «Новости», такое предложение сделал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он заявил, что предложение было внесено членами рабочей группы, изучивших международный опыт работы верхних палат.

Крашенинников подчеркнул целесообразность включения в состав Совфеда экс-глав государства, учитывая их опыт и связи. Они могут принести большую пользу в рамках работы ведомства.

Еще один соавтор поправок депутат Ярослав Нилов не смог ответить на вопрос, смогут ли пожизненные сенаторы совмещать эту должность с другими постами и обязанностями. Он заявил, что этот вопрос еще не обсуждался.

Дипломат и историк Николай Платошкин ранее назвал незаконной попытку внести упоминание Бога в новый проект Конституции РФ. Он напомнил, что Россия является светским государством, и верят в Бога не потому, что «так где-то написано».