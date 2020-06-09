Пожизненное лишение прав за смертельное ДТП не рассматривали в Госдуме

По его словам, «лишение водительских прав пожизненно даже не обсуждается, хотя такой вопрос периодически возникает», «да это и невозможно, потому что наказание за любое уголовное преступление предполагает возможность исправления».

«Мы уже подошли к черте, после которой — только расстрел на месте. Нам ужесточать дальше некуда», — считает Лысаков.