Пожизненное лишение прав за смертельное ДТП не рассматривали в Госдуме
Пожизненное лишение водительских прав из-за смертельных ДТП в России вводить не собираются. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на первого замглаву комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова.
По его словам, «лишение водительских прав пожизненно даже не обсуждается, хотя такой вопрос периодически возникает», «да это и невозможно, потому что наказание за любое уголовное преступление предполагает возможность исправления».
«Мы уже подошли к черте, после которой — только расстрел на месте. Нам ужесточать дальше некуда», — считает Лысаков.