Пожилых работников в Крыму переведут на удаленку

В Крыму с 11 октября на удаленку переведут 50% сотрудников госучреждений и всех работников старше 65 лет. Такие изменения глава республики Сергей Аксенов внес в указ о введении режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

На дистанционную работу в Крыму переведут всех людей старше 65 лет, за исключением работников медицинских и социальных учреждений.

Также со следующей недели 50% сотрудников госучреждений в Крыму поручено перевести на удаленку до 1 декабря. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения процессов, необходимых для работы организаций.

Также для пожилых людей в Крыму с 11 октября по 1 декабря приостановят льготный проезд в общественном транспорте.

Аксенов также обязал владельцев гостиниц, автозаправок, ресторанов, турфирм и магазинов с вакцинацией менее 80% персонала допускать работников без сертификата о вакцинации только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Тестирование сотрудников должен организовать работодатель, оно должно проходить не реже одного раза в неделю.

Накануне глава Крыма сделал повторную прививку от коронавируса. После ревакцинации Аксенов сообщил, что чувствует себя прекрасно.

За прошлые сутки в Крыму выявили 472 случая заражения коронавирусом.