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    08 октября 2021, 18:46

    Пожилых работников в Крыму переведут на удаленку

    Глава Крыма Аксенов подписал указ о переводе на удаленку 50% сотрудников госучреждений и работников старше 65 лет

    Александр Блинов

    В Крыму с 11 октября на удаленку переведут 50% сотрудников госучреждений и всех работников старше 65 лет. Такие изменения глава республики Сергей Аксенов внес в указ о введении режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте крымского правительства.

    Пожилых работников в Крыму переведут на удаленку

    На дистанционную работу в Крыму переведут всех людей старше 65 лет, за исключением работников медицинских и социальных учреждений.

    Также со следующей недели 50% сотрудников госучреждений в Крыму поручено перевести на удаленку до 1 декабря. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения процессов, необходимых для работы организаций.

    Также для пожилых людей в Крыму с 11 октября по 1 декабря приостановят льготный проезд в общественном транспорте.

    Аксенов также обязал владельцев гостиниц, автозаправок, ресторанов, турфирм и магазинов с вакцинацией менее 80% персонала допускать работников без сертификата о вакцинации только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Тестирование сотрудников должен организовать работодатель, оно должно проходить не реже одного раза в неделю.

    Накануне глава Крыма сделал повторную прививку от коронавируса. После ревакцинации Аксенов сообщил, что чувствует себя прекрасно.

    За прошлые сутки в Крыму выявили 472 случая заражения коронавирусом.