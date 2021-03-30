Пожелание Путина здоровья Байдену назвали в Кремле искренним

Заявление со стороны Джо Байдена в адрес Владимира Путина было беспрецедентным и оскорбительным. Но российский президент в ответ достаточно искренне пожелал главе Соединенных Штатов здоровья. Таким мнением с «Аргументами и фактами» поделился руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное. Но президент в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает», — заявил Песков.

По его словам, в сложившейся напряженной ситуации, главное — «не дать российско-американским отношениям скатываться дальше по наклонной».

Президент США Джо Байден в эфире телеканала ABC назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и добавил, что он ответит за «вмешательство в выборы» руководителя Штатов в прошлом году. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья, вспомнил детскую поговорку и про судьбу индейцев.