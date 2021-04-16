Пожароопасный режим объявили в Тюменской области

Пожароопасный режим официально введен в Тюменской области с 15 апреля. Об этом распорядился губернатор Александр Моор. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

«Пожароопасный сезон на территории Тюменской области установлен с 15 апреля», — говорится в указе.

Всем профильным ведомствам поручили следить за ситуацией и не допускать возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, управление МЧС по Тюменской области обязано проводить профилактику пожаров в лесах и населенных пунктах, расположенных у лесных массивов. Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов должна проводить наземное и авиационное патрулирование, обеспечить бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

Лесные пожары уже ликвидировали в Тюменской области. Спасатели выезжали на тушение сухостоя 14 раз, написало «ФедералПресс». Возгорание произошло из-за недобросовестности местных жителей. Также первое возгорание пожарные зафиксировали недалеко от озера Песьяное.