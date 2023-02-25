Власть 25 февраля 2023, 19:01 «Поздравляю британских неучей». Захарову рассмешило безграмотное граффити в Лондоне к годовщине СВО Представитель МИД Захарова посмеялась над странным граффити в Лондоне в поддержку Украины Telegram

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посмеялась над странным граффити в Лондоне, идеей которого вроде бы было поддержать Украину. Вот только безграмотность художников исказила весь смысл.

«Продолжаем с интересом изучать, куда ушли миллионы и миллионы на празднование англосаксами годовщины СВО.

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На стене дома нарисованы четыре балерины (видимо, отсылка к балету «Лебединое озеро») и есть надписи: «УКРАИНЕПОБЕДУ», «КРЫМ НЕ НАШ» и «ПУТИНУ ГААГУ». Из-за странного расположения букв кажется, будто Украине пожелали «не победу» — «не» будто выделено отдельно. Крым никогда не был и явно не будет британским, а Гаага переводится как «графский лес», констатировала представитель МИД. Она поздравила «британских неучей и их российских иностранных агентов с очередной перемогой».

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Читатели канала согласились с тем, что это «детский сад какой-то, осталось только язык показать», удивились, при чем тут балет, и подчеркнули, что Захарова выразилась «остроумно и точно».