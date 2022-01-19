Повторно судимых за побои предложили наказывать более жестко

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тех, у кого уже есть судимость за побои, но при этом нарушение рецидивирует. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству запланировал обсудить необходимые для этого поправки в законы 19 января, написала «Парламентская газета».

Побоями юридически считаются насильственные действия, из-за которых не пострадало здоровье потерпевшего. В такой список могут входить пощечины, удары кулаком или любое другое применение силы, из-за которого пострадавший испытал боль.

В первый раз за такое деяние полагается административная ответственность, а за рецидив — уже уголовная. По ней полагается наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев. Но если уже совершивший побои дважды нападает в третий раз, то ему снова грозит только административка.

«Для одних достаточно привлечения к административной ответственности — с тем чтобы такие деяния для них ушли в прошлое. Но в отношение других мы видим, что административной ответственности недостаточно, она не стала сдерживающим фактором, и нужна повторная, уже уголовная ответственность», — выразил свое отношение к этой ситуации заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В Кабмине подготовили поправки, согласно которым человек, который нанес побои в третий и более раз, будет привлекаться у уголовной ответственности с более серьезным наказанием, чем то, которое было назначено в первый раз.