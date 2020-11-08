Повторно севших за руль в пьяном виде водителей могут лишить машин

Российское общество платит слишком большую цену за пьянство автолюбителей, поэтому повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения водителей надо лишать машин.

Как сообщил в эфире телеканал «Россия 1» глава МВД России Владимир Колокольцев, соответствующие поправки могут быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — цитирует министра РИА «Новости».

Глава ведомства назвал меру вынужденной.

Автоюрист Сергей Радько счел глупостью предложение общественников о повышении штрафов за пьяные ДТП. По его мнению, нужно ограничить продажу спиртного и активизировать антиалкогольную пропаганду.