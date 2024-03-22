Власть 22 марта 2024, 11:42 Повреждение энергосистемы Украины назвали возмездием за Белгород Депутат Шеремет: повреждение энергосистемы Украины стало возмездием за Белгород Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Масштабные повреждения объектов украинской энергосистемы — это ответ на удары ВСУ по Белгороду и другим приграничным российским территориям. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил парламентарий.

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По словам политика, население Украины должно осознать, что Россия лишь отвечает на угрозы и атаки на свои города.

Шеремет напомнил, что боевики Зеленского не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру и убивать мирных людей. На подобные действия последует ответ, и его тяжесть будет увеличиваться с каждым разом, пока украинские власти не поймут бесполезность сопротивления и не капитулируют, подчеркнул депутат.

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил о самой масштабной за все время конфликта атаке на энергосистему Украины. Удары нанесли по ряду ТЭЦ и ГЭС. В Одессе более 50 тысяч абонентов остались без света.